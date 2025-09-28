"Празник на плодородието" очарова Кюстендил и гостите на града (СНИМКИ)

“Празник на плодородието" 2025 г- Овощната градина на България щедро изсипа плодовете си , есента своите багри, а щастливи деца- усмивките си! Плодородната земя на Кюстендил, възпята в платната на Владимир Димитров – Майстора, оживя в художествено аранжирани шатри, отрупани с плодове и зеленчуци, подготвени с любов от местните читалища. Празникът беше официално открит от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

„Добре дошли в Кюстендил – античният град Пауталия, добре дошли в Овощната градина на България. За мен е огромно удоволствие да ви посрещна на нашия пъстър площад. Нека покажем изобилието от плодове и зеленчуци, които въпреки тежката за земеделието година, отново са тук! Точно такива моменти ни обединяват и ни доказват, че Кюстендил е бил, е и ще бъде Овощната градина на България, въпреки всички трудности". Сред официалните гости на събитието бяха зам.-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов, зам.-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова, народни представители, областният управител инж. Методи Чимев, председателят на ОбС-Кюстендил Димитър Велинов, директорът на Института по земеделие – Кюстендил д-р Илияна Кришкова, общински съветници.

Зам.- министър Иван Капитанов подчерта важността на празника:

„Приветствам всички с този празник, който и тази година запазва добрата традиция. Пожелавам на гостите и участниците да се насладят на богатството в културата и земеделието. От МЗХ ще продължим да подкрепяме сектора, защото е жизненоважен за производителите. В тази трудна година направихме всичко възможно те да бъдат подпомогнати, за да продължат своята дейност“.

Зам.-министър Гергана Алексова също поздрави присъстващите:

„Този празник е доказателство за трудолюбието на земеделските стопани и занаятчиите, за плодородието на нашата земя в Кюстендил. Поздравявам всички, които пазят българския дух и създават благата, с които се гордеем. Пожелавам ви дързост, сили и вдъхновение да продължавате да развивате града, областта и региона.“

Целият ден е празник на вкусове, багри и звуци – време за срещи, усмивки и вдъхновение.

Богата фолклорна програма, творчески работилници за най- малките и вкусни изненади- печени тикви и ябълки, приготвени от ОП "Ученическо хранене и социален патронаж " и направена на място вкусна лютеница от Младежки център Кюстендил - Youth Center Kyustendil са само част от изненадите днес.

А тази вечер в 20:00 ч. на площад „Велбъжд“ – Тино, Роби и КРИСКО ще превърнат площада в танцуваща сцена!

Кюстендил ви очаква – елате да споделим магията на плодородието заедно!