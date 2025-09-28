Площад „Велбъжд“ в Кюстендил се превърна в танцуваща сцена

В събота вечер площад „Велбъжд“ се превърна в танцуваща сцена! Големият празничен концерт с Тино, Роби и КРИСКО взриви публиката, а хиляди кюстендилци и гости на града пяха и рапираха заедно със звездите.Специалният момент на вечерта беше общото изпълнение на хита „Мале“ от Роби и кюстендилския славей Мона, което буквално разтърси площада и развълнува феновете в родния ѝ град.

От сцената кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов изказа специални благодарности към публиката, която напълни площада , въпреки лошото време и към всички служители на община Кюстендил, които със своя труд зад кулисите са допринесли за организирането на Празника на плодородието. „Дълбок поклон към всички вас – благодарение на вашата отдаденост и усилия Кюстендил отново показа своя дух и традиции“, каза инж. Атанасов.

Празникът продължава и днес!

Очакват ви Олимпийски игри на плодородието, а децата от всички детски градини ще оживят шевицата на площад "Велбъжд" с пъстър празничен флашмоб. Елате на площад „Велбъжд“, за да споделим радостта от празника заедно!