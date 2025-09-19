Започна нов етап от археологическите проучвания в Кюстендил (ВИДЕО)

В парка пред Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ започна нов етап от археологическите проучвания насочени към разширяване и по-детайлно изследване на античните разкопки. Инж. Огнян Атанасов: „Община Кюстендил продължава усилията си за експониране на културно-историческото наследство, като част от артефактите на антична Пауталия ще бъдат експонирани в съвременната градска среда,“

Целта на инициативата е ценните археологически обекти да се превърнат в живо културно пространство – достъпно за жителите и гостите на града, и да създадат естествена връзка между миналото и настоящето. Плановете предвиждат вече експонираната антична улица в ниското тяло на бившия Партиен дом да бъде свързана с новоразкритата улица в централната градска част. Така посетителите ще могат да се разхождат по антична настилка – буквално да вървят по стъпките на древните жители на Пауталия.

Със средства осигурени от Министерство на културата археолозите от Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов“ започнаха разширяването на археологическите разкопки в централната градска част. Проучванията ще продължат около месец, в зависимост от атмосферните условия. Община Кюстендил има намерение след приключването на археологическите дейности да извърши инвестиционно проектиране за реставрация и експониране на разкритите обекти – римска улица, крепостна стена и част от кула.

„След като бъде готов инвестиционният проект, ще търсим средства за финансиране на експонирането на находките, които са част от историята на древна Пауталия. Така ще можем да покажем още по-ясно богатото минало на Кюстендил“, заяви кметът Огнян Атанасов.

Идеята е разкритата римска улица в парка пред Художествената галерия да бъде свързана с вече експонираната част от римска улица, която се намира в ниското тяло на бившия Партиен дом.

„С продължаването на проучването през тази година финализираме един дълъг период на изследване на древния град. Целта е да отворим кръстовище на две римски улици, което да бъде реставрирано и консервирано, а жителите и гостите на Кюстендил да имат възможността да се разходят по античните улици“, обясни археологът Румен Спасов. Той подчерта, че при реализацията на проекта посетителите ще могат не само да преминават по античните улици, но и да се качат на крепостната стена, да влязат в кулата и да разгледат парка от високо. Предвиждат се четири изхода за удобство на туристите.

„Всички се надяваме идеята да се осъществи. Ако успеем да я реализираме, това ще бъде най-големият експониран археологически обект в централната част на Кюстендил – с площ около един декар. До момента е проучена половината от терена, предстои работа и по останалата част“, допълни Румен Спасов.