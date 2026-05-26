Щастлив край: Намериха изчезналото 5-годишно момченце

26 май 2026, 10:55 часа
Снимка: БГНЕС
Откриха 5-годишното момченце, издирвано цяла нощ, след като се загуби в черешов масив край село Скриняно, община Кюстендил. Това съобщиха участвали в акцията по издирването на детето. Маурисио беше издирван през цялата нощ от доброволци и полиция. Момчето е открито между селата Соволяно и Скриняно, край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ, каза за БТА кметът на селото Пламен Илиев.

"Момчето е добре, вероятно е дехидратирано, но предстои да бъде прегледано от медицински екипи", каза Илиев.

5-годишното дете е било открито от спасителите, включили се в акцията. То е с аутизъм и се губи за втори път.

Момчето се загуби в понеделник, когато заедно със семейството си е било в техен черешов масив в селото. Бащата е косил тревата, а майката и сестричката отишли да берат череши.

Виолета Иванова
