Децата на Тетевен изнесоха концерт по случай настъпващата пролет

На 23 март в салона на НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен се състоя концерт по случай настъпващата пролет. Празникът се организира от Община Тетевен, а в него взеха участие децата от детските градини и ЦПЛР в града.

Пролетта е символ на новото начало, на надеждата, на живота и красотата. Днешният ден е още по-специален, защото е изпълнен с детски усмивки, талант, чистота и искрена радост. Вие, мили деца, сте най-яркото въплъщение на пролетта – носите светлина, вдъхновение и бъдеще за нашия град, каза кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, в своето приветствие към присъстващите.

Тя благодари на родителите за грижите, обичта и подкрепата, които ежедневно дават на своите деца, защото те са тяхната опора и най-важният пример в живота им.

Кметът изказа и своята признателност към учителите и ръководителите в детските градини за техния труд, търпение и отдаденост: „Благодарение на Вас децата на Тетевен развиват своите таланти и растат уверени, смели и вдъхновени. Пожелавам на всички Вас здраве, радост и още много поводи за подобни красиви срещи, каза още д-р Бояджиева.

След това програмата продължи с песни, танци и стихотворения, които стоплиха сърцата и истински зарадваха всички посетители на пролетния концерт.

Сред присъстващите на събитието бяха още зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски, директори на детски градини, учители, възпитатели, родители и др.