Над 30 занаятчии взеха участие в 11-то издание на Европейски дни на занаятите в Тетевен

На 11 април град Тетевен се включи в програмата на 11-тото издание на инициативата „Европейски дни на занаятите“, която се провежда от 7 до 12 април под мотото „Със сърце и душа”. Идеята за голямото пролетно събитие, което се провежда едновременно в много европейски държави, принадлежи на Френския институт за умения и занаяти. От 2015 г. координатор на инициативата за България е РСО „Централна Стара планина”.

На пл. „Сава Младенов“ се състояха демонстрации и базар на изделия от местни майстори занаятчии, като беше организирано и Арт ателие за детска рисунка „Със сърце и душа от нашите деца”. Рисунките бяха подредени в изложба, която всеки можеше да разгледа.

Над 30 занаятчии се включиха в инициативата и представиха своите ръчно изработени сувенири, козунаци, баклави, домашни сладки, ковано желязо, дървопластика, плетива, декупаж и др. Сред щандовете имаше и фото будка, където желаещите можеха да си направят снимка за спомен.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева разгледа базара и поздрави участниците за креативността, усилията и ентусиазма им.

Днес, когато светът се развива динамично, именно занаятите ни връщат към истинските ценности – трудолюбието, красотата на ръчния труд и уважението към традициите. Нека продължим да подкрепяме местните майстори и да насърчаваме младите хора да откриват и развиват този безценен талант. Вярвам, че с общи усилия ще съхраним и развием богатото занаятчийско наследство на Тетевенския край, подчерта д-р Бояджиева.

Сред присъстващите на събитието бяха още – зам.-кмета на Община Тетевен – Тони Стоев, председателя на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, общински съветници, изпълнителния директор на РСО „Централна Стара планина“ - Мариела Петрова, жители и гости на града.