Заради дрона в Галац: НАТО изпраща испански хеликоптери и италиански войници в Румъния

Румъния ще получи подкрепления от страна на съюзниците в НАТО след експлозията на дрон камикадзе руско производство върху блок в източния град Галац. Испания изпраща два хеликоптера HN90, а Италия допълва военния си контингент в страната с още 100 войници. Това съобщава онлайн изданието на в. "Адевърул", позовавайки се на източници от Президентската администрация.

Още: Дронът, ударил сграда в Румъния, е руски: Официално съобщение на румънския президент (СНИМКИ)

Според цитираните източници успоредно с тези мерки Румъния се опитва да получи по-напреднало американско присъствие на територията на страната, базирано не само на броя войници, а най-вече на осигуряваните от съюзниците военни способности, пише БТА. Стремежът е да се премине от "силно присъствие" към "интелигентно присъствие" от страна на САЩ, тоест към по-ефективно и по-добре адаптирано към нуждите на сигурността в региона военно сътрудничество, посочват източниците.

Новинарският сайт Зиаре посочва, че първите страни, които са се притекли на помощ на Румъния след падането на дрона в Галац, са Италия и Испания – държавите с най-големи румънски общности в Европа. Съюзниците от НАТО реагираха на призива на премиера Илие Боложан, който поиска военна помощ от съюзниците след инцидента от петък, отбелязва изданието.

Още: Румънският президент: Може да експулсираме руския посланик

Телевизия Диджи 24 от своя страна посочва, че изпращането на около 100 италиански войници в Румъния е в рамките на планирана мисия, която обаче ще бъде изтеглена две седмици по-рано заради падането на руски дрон върху блок Галац, при което бяха ранени двама души. Позовавайки се на италианското издание "Република", което цитира италиански правителствени източници, телевизията посочва, че операцията е различна от мисията за охраната на въздушното пространство.

Войниците ще бъдат изпратени във военновъздушната база "Михаил Когълничану", а целта е да обучават румънските сили за справяне със заплахите от страна на Русия. Мисията им ще продължи около месец, а пристигането им се очаква около 15 юни, посочва италианската медия.

Още: Путин със своя версия за дрона, паднал в Румъния (ВИДЕО)