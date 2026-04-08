Община Тетевен с инициатива по засаждане на фиданки по случай Седмицата на гората

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората от 6 април до 12 април и по инициатива на дейност „Управление и стопанисване на общинските гори“ /УСОГ/ при Община Тетевен, край с. Дивчовото беше извършено залесяване /попълване/ с фиданки от бял бор.

В инициативата взеха участие кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, кметът на с. Дивчовото - Атанас Атанасов, ръководител дейност УСОГ - Инж. Пламен Петров и служители от общинска администрация.

В седмицата на гората ние не просто говорим за природата, а даваме положителен пример за нейното опазване и устойчиво управление. Днешната доброволческа акция по залесяване е израз на нашата отговорност към бъдещето на община Тетевен, каза д-р Бояджиева.

Всяко засадено дърво е символ на грижа и вяра, че заедно можем да съхраним богатството на нашата природа за идните поколения. Благодаря на всички доброволци за тяхната активност и ангажираност, отбеляза кметът на Тетевен.