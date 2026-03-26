Община Тетевен ще се включи в 11-то издание на Европейски дни на занаятите 2026

Единадесетото издание за България на ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА ЗАНАЯТИТЕ ще се проведе от 7 до 12 април 2026 г. под мотото „Със сърце и душа”.

Град Тетевен ще се включи в инициативата на 11 април, като от 10.00 ч. до 14.00 ч. на пл. „Сава Младенов“ ще се състоят демонстрации и базар на изделия от местни майстори занаятчии, а от 11.00 ч. до 13.00 ч. ще бъде организирано Арт ателие за детска рисунка „Със сърце и душа от нашите деца”.

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА ЗАНАЯТИТЕ 2026 ще се проведат още на територията на старопланинските общини Антоново, Габрово, Дряново, Елена, Севлиево, Троян и Трявна. Деца и възрастни ще могат да посетят отворени занаятчийски ателиета, да се включат в творчески работилници, да наблюдават демонстрации на майстори, да слушат лекции и задават въпроси, да си доставят радост с изложби и музикални програми, да отнесат у дома си нещо наистина създадено с душа и сърце.

Идеята за голямото пролетно събитие, което се провежда едновременно в много европейски държави, принадлежи на Френския институт за умения и занаяти. От 2015 г. координатор на инициативата за България е РСО „Централна Стара планина”.

