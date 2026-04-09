Община Тетевен закупи нов автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж

След обновяването и разширяването на кухнята-майка към Домашния социален патронаж в Тетевен, тя вече разполага и с чисто нов автомобил. Придобивката ще допринесе за по-ефективното и навременно обслужване на потребителите, които разчитат на ежедневна подкрепа.

Новият автомобил ще улесни доставката на топла храна и ще подобри мобилността на служителите, като им позволи да достигат по-бързо и сигурно до обслужваните населени места в общината. Това е особено важно за възрастните и хората в уязвимо положение, които са основните ползватели на услугата.

Миналата година беше извършен ремонт и разширяване на кухнята-майка към патронажа, което увеличи капацитета й на 350 потребители. Към момента услугата обхваща гр. Тетевен, селата Рибарица, Васильово, Гложене, Голям извор, Черни Вит, Галата, Малка Желязна, Български извор и Градежница, а със закупуването на новия автомобил ще бъде осигурено и обслужването на село Глогово.

От местната администрация подчертаха, че инвестицията е част от последователната политика на общината за повишаване качеството на социалните грижи и осигуряване на по-добри условия както за потребителите, така и за работещите в сектора.