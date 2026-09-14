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С водосвет за здраве пожарникарите от РСПБЗН – Тетевен отбелязаха професионалния си празник

14 септември 2026, 18:00 часа 396 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Тетевен
С водосвет за здраве пожарникарите от РСПБЗН – Тетевен отбелязаха професионалния си празник

Днес в двора на РСПБЗН - Тетевен бе отслужен водосвет за здраве, а поводът бе 14 септември – професионален празник на служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР. Събитието бе отбелязано заедно с християнския празник Кръстовден.

Началникът на РСПБЗН - Тетевен – гл. инспектор инж. Николай Христов поздрави своите колеги и гостите по случай празника и прочете поздравителен адрес от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

Специални гости на празника бяха децата от ДГ „Незабравка“ – гр. Тетевен.

С „Писмена похвала“ са наградени общо 10 служители на РСПБЗН – Тетевен:

  • От заместник-министъра на вътрешните работи:

-        Мл. експерт Георги Атанасов

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-        Мл. експерт Стефчо Маринов

-        Мл. инспектор Цанко Петров

-        Мл. инспектор Димитър Иванов

-        Мл. инспектор Петър Здравков

  • От директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“:

-        Мл. инспектор Драгомир Найденов

-        Мл. инспектор Мариян Йотов

-        Мл. инспектор Иван Атанасов

  • От директора на РДПБЗН-Ловеч:

-        Мл. инспектор Петър Петров

-        Мл. инспектор Стефан Стефанов

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община Тетевен
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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