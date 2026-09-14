С водосвет за здраве пожарникарите от РСПБЗН – Тетевен отбелязаха професионалния си празник

Днес в двора на РСПБЗН - Тетевен бе отслужен водосвет за здраве, а поводът бе 14 септември – професионален празник на служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР. Събитието бе отбелязано заедно с християнския празник Кръстовден.
Началникът на РСПБЗН - Тетевен – гл. инспектор инж. Николай Христов поздрави своите колеги и гостите по случай празника и прочете поздравителен адрес от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.
Специални гости на празника бяха децата от ДГ „Незабравка“ – гр. Тетевен.
С „Писмена похвала“ са наградени общо 10 служители на РСПБЗН – Тетевен:
- От заместник-министъра на вътрешните работи:
- Мл. експерт Георги Атанасов
- Мл. експерт Стефчо Маринов
- Мл. инспектор Цанко Петров
- Мл. инспектор Димитър Иванов
- Мл. инспектор Петър Здравков
- От директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“:
- Мл. инспектор Драгомир Найденов
- Мл. инспектор Мариян Йотов
- Мл. инспектор Иван Атанасов
- От директора на РДПБЗН-Ловеч:
- Мл. инспектор Петър Петров
- Мл. инспектор Стефан Стефанов