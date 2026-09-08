Второто издание на Guitar Green Fest отново събра в Тетевен едни от най-добрите млади китаристи в страната

На 7 септември площад „Сава Младенов“ в Тетевен се превърна в сцена на китарното изкуство с провеждането на второто издание на Guitar Green Fest. Събитието събра талантливи млади музиканти, преподаватели и утвърдени изпълнители от различни краища на страната, които подариха на публиката вечер, изпълнена с музика, емоции и майсторски изпълнения.

Фестивалът бе открит от кмета на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, която приветства участниците, техните преподаватели и публиката. В своето обръщение тя подчерта значението на подобни културни инициативи за развитието и популяризирането на младите таланти, както и за утвърждаването на Тетевен като място за провеждане на стойностни музикални и културни прояви.

След официалното откриване последва богата и разнообразна концертна програма, в която своето майсторство представиха както гостуващите състави, така и домакините от Тетевен.

На сцената се изявиха Младежкият китарен оркестър при НЧ „Съгласие 1869“ – гр. Тетевен, под ръководството на Павлин Павлов; Китарен ансамбъл „Академика“ при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, с ръководител проф. д-р Стела Митева; Китарен ансамбъл към НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, с художествен ръководител Радослав Михайлов; Китарен ансамбъл към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, с художествен ръководител Симона Маринова, както и Китарен център за млади творци – Варна, с художествен ръководител д-р Боян Дойчев.

Особен акцент в програмата бе и участието на Васил Бележков, който със своя професионализъм и музикално майсторство допринесе за богатството и високото художествено ниво на събитието.

Разнообразните индивидуални и ансамблови изпълнения показаха различни лица на китарното изкуство и бяха посрещнати с бурни аплодисменти от публиката. Срещата между млади музиканти от различни школи превърна фестивала не само в концерт, но и в пространство за творчески обмен, нови приятелства и споделяне на опит.

В края на музикалната вечер д-р Бояджиева връчи грамоти и награди на всички състави, както и на г-н Бележков, в знак на признателност за тяхното участие, професионализъм и принос към успешното провеждане на Guitar Green Fest 2026.

Събитието показа, че музиката има силата да обединява поколения, градове и различни музикални школи, а Тетевен може да бъде достойна сцена за среща на някои от най-талантливите млади китаристи в България.

Guitar Green Fest 2026 се проведе с подкрепата на Община Тетевен, НЧ „Съгласие 1869“ – Тетевен, хотел „Вит“, фирма „Калинел“ и главният спонсор хотел „Еница“.