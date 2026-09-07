Ловеч ще е без вода през нощта на 7-ми срещу 8-ми септември

Заради авария на магистралния водопровод "Черни Осъм" Ловеч ще остане без вода през нощта. Водоподаването за града ще бъде спряно в 23:00 ч. тази вечер и ще бъде възстановено в 6:00 ч. утре, 8 септември, съобщават от "ВиК" АД – Ловеч на сайта си.

Тази нощ без вода ще бъдат и населените места, които са водоснабдени от същия водопровод, уточняват от дружеството. От там не дават допълнителна информация каква точно е аварията, но предупреждават клиентите да следят сайта на дружеството за допълнителна информация.

БТА припомня, че заради авария в помпена станция е променен графикът на режима на водата в село Голяма Брестница, община Ябланица, който бе въведен на 19 август.

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