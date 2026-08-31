Фолклорният събор „От Тимок до Вита” събра над 800 участници

От 28 до 30 август 129 състава с 840 участници от 50 населени места се включиха в 7-ми Национален и 45-ти общински фолклорен събор „От Тимок до Вита”. Събитието се проведе в с. Черни Вит и бе открито от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, кмета на с. Черни Вит - Цветослава Христова и председателя на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, които поздравиха участниците и гостите на мероприятието.

В навечерието на фолклорния събор се състояха концерти на самодейните състави при НЧ „Христо Смирненски 1925 г.“ – с. Черни Вит, СХ „Звъника“ – гр. Плевен и ТС „Тетевенска гиздосия“ – гр. Тетевен. Първият ден от конкурсната програма завърши с изпълненията на певицата Алиша Павлова – Ашли, а в края на втория за доброто настроение на присъстващите се погрижиха от „Етро Брас Бенд“ – гр. Етрополе.

По време на събора се чуха и видяха множество изпълнения, които бяха оценявани от специално жури. Класираните на първите три места от всяка категория и възрастова група бяха отличени с дипломи и медали. Всички получиха грамота за участие, а специални награди бяха присъдени от името на – от Община Тетевен, Общински съвет - гр. Тетевен, Кметство Черни Вит, НЧ "Христо Смирненски 1925г." - с. Черни Вит и журито. Наградите бяха връчени от зам.-кмета на Община Тетевен – Борис Врабевски и председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева.

Участие в събора взеха фолклорни състави, инструментални групи, индивидуални изпълнители, инструменталисти, певци, танцьори, групи за народни обичаи и разказвачи, представящи автентичен и обработен фолклор. Той се организира от НЧ „Христо Смирненски 1925г.” – с. Черни Вит и Кметство с. Черни Вит, с подкрепата на Община Тетевен.