Бюджетът на Община Тетевен за 2026 година е малко над 20,5 млн. евро

На заседанието на ОбС – Тетевен бе приет Бюджета на Община Тетевен за 2026 година. Той е в размер на 20 500 410 млн. евро или с 1 070 933 евро повече от миналогодишния. Бюджетът за 2026 г. е първият бюджет на Община Тетевен, който е изготвен и ще се изпълнява и отчита в евро.

Сред основните приоритети са запазването на финансовата стабилност на Общината, поддържането и подобряването на предоставяните публични услуги, реконструкцията и развитието на техническата и социалната инфраструктура, подобряването на жизнената среда, създаването на по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и привличането на външно финансиране за реализиране на значими за града и населените места проекти.

Приходите за делегираните от държавата дейности са малко над 14 млн. евро, а тези с местен характер са малко над 6,3 млн. евро.

Образованието остава водещ приоритет

Най-голям дял от общите разходи през 2026 г. е предвиден за функция „Образование“ – 9 473 495 евро, или 46% от бюджета.

За жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство са предвидени 2 951 405 евро или 14%, за социални дейности и услуги – 2 413 816 евро, а за общи държавни служби – 2 522 867 евро.

Сред основните разходи, финансирани с местни приходи, са средствата за чистота – 1 427 286 евро, за текущи ремонти – 828 156 евро, за Домашния социален патронаж – 423 550 евро, за управление и стопанисване на общинските гори – 306 380 евро, както и средства за улично осветление, озеленяване, зимно поддържане, туризъм и други дейности.

Над 6 млн. евро инвестиционна програма

Един от основните акценти в Бюджет 2026 е инвестиционната програма на Община Тетевен, която възлиза на 6 071 032 евро. От тях 2 781 189 евро са планирани по общинския бюджет, а 3 289 843 евро са средства по европейски проекти.

За подобряване на техническата инфраструктура са заложени 3 138 269 евро, за подобряване на жизнената среда – 1 623 223 евро, за социалната инфраструктура – 146 548 евро, а за образователната инфраструктура – 175 724 евро.

През 2026 г. се предвижда финансирането и на нови проекти на обща стойност 2 110 372 евро.

По програма за развитие на селските райони са проектите:

„Основен ремонт и рехабилитация на улици в град Тетевен – ул. „Димитър Благоев“, ул. „Симеон Куманов“ и ул. „Полковник Орлов“;

– ул. „Димитър Благоев“, ул. „Симеон Куманов“ и ул. „Полковник Орлов“; „Изграждане на ул. „Васил Левски“ и ул. „Отец Паисий“ в с. Рибарица ;

; „Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на НЧ „Найден Григоров“ в с. Голям извор, включително фотоволтаична система и вертикална планировка.

Наред с новите инвестиции през годината ще продължи изпълнението на редица проекти с европейско финансиране в сферата на образованието, социалните услуги, енергийната ефективност, уличното осветление, зелената енергия и мобилността, здравеопазването и развитието на човешките ресурси.

С Бюджет 2026 Община Тетевен продължава политиката си за финансова устойчивост, развитие на инфраструктурата, подобряване качеството на публичните услуги и привличане на външни инвестиции, като едновременно с това се осигуряват средства за образованието, социалните дейности, благоустройството и развитието на всички населени места в общината.