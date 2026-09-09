Над 100 участници покориха Тетевенския Балкан във второто издание на Teteven’s Peaks

Хиляди усмивки, много емоции и още повече баири белязаха второто издание на Teteven’s Peaks, което се проведе на 6 септември в Тетевен като част от празничните събития около традиционния панаир на града. Над 100 любители на планината и активния начин на живот приеха предизвикателството и преминаха по целите или част от трасетата, отвеждащи ги към два от знаковите върхове над Тетевен – Петрахиля и Червен. Участниците имаха възможност да изберат предизвикателство според своята подготовка и предпочитания – 4 км вертикално бягане, 6 км по пресечен терен, 27 км планински трейл или организиран туристически преход.

Събитието отново показа, че Teteven’s Peaks е много повече от спортно състезание. То съчетава движението и състезателния дух с възможността участниците да се докоснат до красотата на Тетевенския Балкан и да изпитат удовлетворението от преодоляването на собствените си граници.

Особено атрактивни бяха маршрутите в района на връх Петрахиля – един от символите на Тетевен и връх Червен, откъдето се разкриват впечатляващи панорамни гледки към града и околните старопланински върхове.

След края на спортните предизвикателства се състоя и церемонията по награждаването. Кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева връчи награди на участниците, поздрави ги за проявените воля, издръжливост и спортен дух и им пожела още много покорени върхове – както в планината, така и в живота.

Провеждането на Teteven’s Peaks е още една възможност природните дадености на района да бъдат популяризирани сред хора от различни части на страната, а Тетевен да се утвърждава като привлекателна дестинация за планински спорт, туризъм и активна почивка.

За успешното провеждане на второто издание организаторите изказаха благодарност към Община Тетевен, доброволците, служителите на полицията и партньорите от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.