Кметът на Община Тетевен отличи ФК „Озрен“ за първото място на силен международен турнир в Сърбия

Кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, връчи грамота на отбора на ФК „Озрен“ – Голям извор, за отличното му представяне и спечеленото първо място в 62-рия турнир по футбол на малки врати „Димитровград 2026“, проведен в Сърбия.

По време на срещата д-р Мадлена Бояджиева изрази своята признателност към младите футболисти и треньора им – Румен Трифонов, за достойното представяне, спортния дух и постигнатите високи резултати, с които отборът носи престиж и гордост на с. Голям извор и Община Тетевен. Тя подчерта значението на подобни успехи за развитието на детско-юношеския футбол и за насърчаването на повече деца да бъдат активни и да се занимават със спорт.

В знак на признателност и като символ на постигнатия успех, представителите на ФК „Озрен“ връчиха спечелената шампионска купа на д-р Бояджиева. Отличието ще бъде поставено на видно място в сградата на Общината, в специално обособена витрина с други награди и отличия, където ще може да бъде видяно от жителите и гостите на Тетевен.

62-рото издание на традиционния турнир в Димитровград събра 24 отбора в три възрастови групи. Организатори бяха Туристическата организация „Цариброд“ и Спортният съюз „Цариброд“, под патронажа на Община Димитровград. Турнирът е сред утвърдените летни спортни прояви в региона и има дълга история.

Пътят към титлата на ФК „Озрен“ премина през изключително оспорван полуфинал срещу „Deva Med“, а в решителната среща нашите момчета се изправиха срещу домакините от „Real Caribrod“. След здрава и равностойна битка младите футболисти от Голям извор постигнаха победа с 1:0 и заслужено вдигнаха шампионската купа.

Финалната вечер премина при изпълнени трибуни и силен зрителски интерес, като по предоставена информация финалите са били наблюдавани от над 1000 души. Сръбските медии също определят атмосферата като отлична и отбелязват пълните трибуни по време на заключителните срещи.

Успехът на тима бе допълнен и от индивидуално отличие. Състезателят на ФК „Озрен“ - Димитър Валериев бе обявен за най-добър футболист на турнира до 13 годишна възраст, като сръбските организатори и медии специално отбелязват приноса му за шампионския триумф на отбора.

Победата на ФК „Озрен“ е не само спортен успех за клуба, но и повод за гордост за село Голям извор и цялата община Тетевен. Тя е доказателство, че с талант, дисциплина, постоянство и добра подготовка младите футболисти от нашия край могат успешно да се конкурират и да печелят силни международни турнири.