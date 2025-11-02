Тетевен празнува – навършиха се 148 г. от освобождението на града от османско владичество

На 1 ноември, когато отбелязваме Деня на народните будители, Тетевен тържествено чества своя празник - 148 г. от освобождението на града от турско робство. По традиция денят започна с молебен за здраве в храм „Св. Всех Святих“. След това, в знак на признателност, бяха поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите за освобождението на Тетевен от името на: Община Тетевен, Общински съвет – Тетевен, народните представители – Николай Нанков и Младен Маринов, сдружения, институции, организации, детски градини, училища, политически партии и граждани.

Последва тържествено шествие до площад „Сава Младенов“, където кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева поздрави присъстващите и издигана знамето на град Тетевен.

Днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на Тетевен, отново свеждаме глави в знак на признателност пред героизма и саможертвата на всички онези, които се бориха и дадоха живота си, за да можем ние да живеем в свободна и независима България, каза д-р Бояджиева в празничното си слово към присъстващите.

Тя подчерта, че Тетевен винаги е бил част от живата памет на нашата национална история, а в дните на робството нашият град е бил средище на възрожденски дух, на просвета и родолюбие.

По думите й през годините Тетевен е изминал дълъг път на развитие и обновление, като се е работило в посока за подобряване на инфраструктурата, за модерна градска среда, за съхраняването на културно наследство и природна красота на района. „Подкрепяме образованието, младите хора, спорта и местния бизнес. Развиваме туризма и културата, защото знаем, че в тях е силата да обединим миналото, настоящето и бъдещето на Тетевен“, изтъкна д-р Бояджиева.

Нека помним, че силата на Тетевен винаги е била в неговата сплотеност. Днес повече от всякога имаме нужда от единство, от обща посока и от вяра в бъдещето. Само когато сме обединени, можем да постигнем всичко, което желаем за нашия град и за нашите деца, каза още кметът на Тетевен.

Програмата продължи с музикални изпълнения на Етрополската духова музика, а малко по-късно бе проведена тържествена сесия на Общински съвет – Тетевен. По време на сесията своите приветствия отправиха председателят на ОбС- Тетевен – Мария Стойчева и д-р Бояджиева. За съществения му принос в областта на здравеопазването и развитието на града, доц. д-р Михаил Николовски бе удостоен със званието "Почетен гражданин на град Тетевен".

За принос в образователната дейност на територията на община Тетевен, по повод Деня на Тетевен и Деня на народните будители, с почетни плакети бяха удостоени г-жа Йонка Николова и г-н Александър Георгиев. С плакети бяха удостоени още местната пожарна и районно управление - в знак на уважение, признателност и благодарност за всеотдайността, професионализма и неуморните усилия при изпълнение на служебните им задължения. След това за различни постижения бяха наградени заслужили ученици, а краят на програмата бе сложен с изпълненията на народната певица Виктория Николова.

Особено вълнение предизвика и историческата възстановка „Освобождението на Тетевен“, която върна присъстващите 148 години назад, към паметния ден, когато градът извоюва своята свобода.

Специални гости на празника бяха народните представители Младен Маринов и Красимир Красимиров, Областният управител на Ловеч – Дора Стоянова, председателят на ОбС-Летница - Андрей Моврадинов и доц. д-р Марин Маринов - ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов. Сред присъстващите бяха още – зам.-кметовете на Община Тетевен – Тони Стоев и Борис Врабевски, кметове на кметства, общински съветници, началниците на РСПБЗН-Тетевен и РУ МВР – Тетевен – гл. инсп. Николай Христов и гл. инсп. Илия Нешев, жители и гости на Тетевен.

По случай празника на града бяха получени поздравителни адреси от: председателят на 51-то Народно събрание, Росен Желязков – министър-председател на Р. България, Георг Георгиев – министър на външните работи, Мирослав Боршош – министър на туризма, Иван Иванов – министър на регионалното развитие и благоустройството, д-р Георги Тахов – министър на земеделието и храните, Даниел Панов – председател на УС на НСОРБ и кмет на Община Велико Търново, Силвия Георгиева – Изпълнителен директор на НСОРБ, Красимир Красимиров – народен представител в 51-то Народно събрание, Андрей Новаков – член на Европейския парламент от групата на ГЕРБ/ЕНП, Анастасия Солакова – почетен консул на Р. Сърбия в Р. България, Инж. Владимир Александров – кмет на Община Етрополе, Валя Берчева – кмет на Община Мизия и Татяна Спасова – председател на ОбС-Мизия, Румен Гунински – кмет на Община Правец, Д.И.К.Н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Димитър Асенов – директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, доц. д-р Христо Михайлов – ректор на Лесотехнически университет – София, Управителният съвет на Асоциацията на българските градове и региони и др.