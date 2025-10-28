Община Тетевен отново бе удостоена с Европейски етикет за иновации и добро управление

За пореден път Община Тетевен бе удостоена с престижната награда - Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа. Това е третото отличие за Общината като първото бе връчено през 2020 г. за периода 2020-2022 г., а второто бе присъдено през 2022 г. за периода 2022-2024 г. Удостояването с престижната награда е признание за постигнато високо качество на управление съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро демократично управление.

Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво взе решение да присъди Европейския етикет на няколко общини, сред които бе и Община Тетевен, в рамките на Седмата процедура за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа (проведена през периода 2024-2025 г.).

Общините, на които е присъден етикетът, имат право да използват названието „Присъден Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2024 - 2026 г.“.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави-членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).