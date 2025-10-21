Започна подмяната на старото уличното осветление във всички населени места в община Тетевен

Започна обновяването на системата за улично осветление на територията на община Тетевен. Около 3500 стари осветителни тела, с висок разход на енергия, ще бъдат подменени с такива със светодиодна (LED) технология. Заедно с тях ще се подменят и рогатките с осветители с ефективно светло-разпределение и висока степен на защита. Ще се въведе и интелигентна система за контрол, наблюдение и процесно управление на уличното осветление.

Дейностите по подмяната на старите улични лампи стартира от с. Черни Вит. Инспекция на работния процес бе направена от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кмета Тони Стоев и кмета на с. Черни Вит - Цветослава Христова.

С реализирането на проекта „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на територията на община Тетевен“, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, правим още една важна крачка към по-модерна, по-зелена и енергийно ефективна община. Подмяната на около 3500 стари осветителни тела с нови LED и соларни лампи ще допринесе не само за по-добра осветеност и безопасност в населените места, но и за значително намаляване на енергопотреблението и въглеродните емисии, каза д-р Бояджиева при огледа.

Въвеждането на интелигентна система за контрол и управление на уличното осветление е част от нашата дългосрочна визия за устойчиво развитие и модерна инфраструктура. Вярвам, че с тези инвестиции Тетевен ще продължи да бъде пример за иновативна и отговорна община, насочена към по-добро качество на живот за своите жители, подчерта кметът на Тетевен.

Реализирането на проекта ще допринесе и за осигуряването на безопасно движение на моторните превозни средства и пешеходците през нощта, а заедно с това ще намали криминалните прояви в тъмната част на денонощието.

Д-р Бояджиева отбеляза, че освен в с. Черни Вит ще бъде подменено уличното осветление в гр. Тетевен, с. Бабинци, с. Български извор, с. Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Малка Желязна и с. Рибарица.

