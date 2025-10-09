Община Тетевен въвежда системата kazva.bg за бърза и анонимна обратна връзка от гражданите

Днес в Община Тетевен бе представена дигитална платформа kazva.bg — иновативен проект за събиране на гражданска обратна връзка в реално време. Чрез нея жителите и гостите на общината могат бързо, лесно и напълно анонимно да споделят мнението си за качеството на общинските услуги в сферите на спорта, културата и туризма, кметствата, детските градини и административното обслужване.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева откри срещата и подчерта, че въвеждането на платформата Kazva.bg е една иновативна стъпка към по-бърза, прозрачна и ефективна комуникация между гражданите, бизнеса, туристите и местната власт.

„Вярвам, че модерните технологии могат да бъдат мощен инструмент за развитие на местната общност, когато ги използваме с мисъл, отговорност и грижа за хората. С тази платформа ние отваряме още един канал за обратна връзка, който ще ни помогне да чуваме по-добре гласа на тетевенци и гостите на нашия град, каза още д-р Бояджиева.

Тя благодари на екипа, реализирал проекта, и подчерта, че това е нова крачка в посока на откритостта и партньорството: „Нека заедно превърнем Kazva.bg в пример как дигиталните решения могат да сближат администрацията и хората, за които тя работи“, отбеляза кметът на Тетевен.

Екипът на kazva.bg представи концепцията на проекта. Чрез QR кодове, разположени на ключови точки като туристически обекти, музеи, детски градини, екопътеки - гражданите и туристите ще могат да оставят оценки и коментари за конкретни обекти или общи впечатления за града.

Всеки гражданин може да даде своята оценка, като сканира QR кода от стикера, поставен на видно място във всяка от изброените структури. Не се изисква инсталиране на приложение – достатъчно е камерата на телефона. Процесът отнема секунди и заменя дългите и скучни анкети с кратки, адаптивни въпроси, които се променят според конкретната оценка на потребителя.

Платформата kazva.bg, разработена от ЦНТС ООД (Център за нови технологични системи), вече се използва от над 10 други български общини – сред тях Бургас, Стара Загора, Враца, Перник и Благоевград – както и от частни компании и медийни организации. До момента системата е анализирала над 2 милиона мнения от повече от 500 000 българи, превръщайки всяко взаимодействие между гражданите и институциите в ценен източник на данни за подобрение.

През 2025 г. kazva.bg беше отличена от Института за иновации в политиката (Innovation in Politics Institute), Виена, като една от Топ 10 технологични иновации за демокрацията в Европа, което подчертава ролята на България като двигател на GovTech решенията в региона.