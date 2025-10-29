Тетевен ще отбележи 148 г. от освобождението на града от османско владичество

На 1 ноември Тетевен ще отбележи двоен празник - 148 години от освобождението на града от османско владичество и Деня на народните будители. По случай събитията Община Тетевен е подготвила богата програма в дните от 31 октомври до 2 ноември.

Празничният ден - 1 ноември, ще започне в църквата „Св. Всех Святих" с молебен за здраве, след което ще се проведе тържествено шествие до пл. „Сава Младенов“. Там кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева ще поздрави присъстващите и ще издигане знамето на града. Етрополската духова музика ще зарадва всички присъстващи с музикалните си изпълнения, а малко по-късно в заседателната зала на Общината ще се проведе тържествена сесия на Общинския съвет. По време на сесията ще бъде присъдено и званието "почетен гражданин" на Тетевен.

Най-впечатляващата част от програмата ще бъде историческата възстановка „Освобождението на Тетевен“, която ще пресъздаде събитията, довели до освобождението на града. В нея ще вземат участие близо 100 души от Национално дружество „Традиция“.

В програмата по случай празника на Тетевен са включени още – откриване на улица „Алекси Милев“ в чест на именития ни съгражданин и неговите заслуги към развитието и просперитета на града, концерт на квартет „Белканто“, както и изложба, посветена на 100 години от рождението на значимия тетевенски творец – Събо Димитров.

Празничните събития ще завършат на 2 ноември на спортен комплекс „Тетевен 2009“, където ще се състои финален турнир по футбол - Зона Северозапад U13 на БАМФ.

ПРОГРАМА:

29 октомври / сряда /

- 17.00 ч. Откриване на изложба по случай 100 години от рождението на художника Събо Димитров, организирана от НЧ “Съгласие 1869” - гр. Тетевен

/фоайе на читалището/

31 октомври / петък /

- 17.00 ч. Откриване на ул. “Алекси Милев”;

- 18.00 ч. Концерт на квартет “Белканто”

/НЧ “Съгласие 1869” - гр. Тетевен/

1 ноември / събота /

- 09.30 ч. Молебен за здраве в църква “Св. Всех Святих”;

- 10.00 ч. Тържествено шествие от църква „Св. Всех Святих“ до пл. „Сава Младенов“;

- 10:15 ч. Тържествено издигане на знамето на град Тетевен /пл. “Сава Младенов”/;

- 10.30 ч. Музикални изпълнения - Етрополска духова музика /пл. “Сава Младенов”/

- 11.00 ч. Тържествена сесия на ОбС - Тетевен /заседателна зала на Община Тетевен/

- 12.00 ч. Историческа възстановка – „Освобождението на Тетевен“

/пл. “Сава Младенов”/

02 ноември / неделя /

- 14.00 ч. Футболно първенство за деца U13 - Зона Северозапад - Финали;

/Спортен комплекс - “Тетевен 2009”/