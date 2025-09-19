15 години по-късно: Отнето олимпийско злато на руски шампион отиде при Мартен Фуркад

Олимпийският шампион по биатлон Мартен Фуркад (Франция), който вече прекрати спортната си кариера, добави още един златен медал към колекцията си 15 години след игрите във Ванкувър 2010, след преразпределението на медалите на наказание поради допинг руснак Евгений Устюгов, съобщават световните агенции.

Отнеха медалите на Евгений Устюгов от Ванкувър

След дългогодишен съдебен процес, Международният олимпийски комитет обяви всички преразпределени медали днес. Устюгов спечели злато с щафета на Игрите в Сочи 2014, като добави златото в масовия старт от Ванкувър, но сега Фуркад взе титлата, както и бронзовия медал с мъжката щафета на същите игри. Словакът Павол Хурайт спечели среброто в масовия старт, а австриецът Кристоф Зуман се окичи с бронза. Бронзът на Русия в щафетата от Ванкувър сега отива в тима на Швеция.

Златният медал на щафетата на Русия от Игрите в Сочи сега е присъден на Германия, Австрия печели среброто, а Норвегия се нарежда на трета позиция.

Устюгов беше опита всички обжалвания в Спортния арбитражен съд и швейцарските съдилища, за да отложи окончателното решение. 40-годишният спортист беше санкциониран след скандал с подкрепяния от Русия допинг, който опетни няколко издания на зимните и летните олимпийски игри през последното десетилетие.

През 2020 година Световната антидопингова агенция забрани на руснаци да се състезават под техен флаг на големи международни спортни събития, след като установи, че Москва е манипулирала лабораторни данни.

