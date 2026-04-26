"Бронзовият" Христо: Доволен съм наполовина. Изтървах тежест, с която съм се справял хиляди пъти!

26 април 2026, 16:00 часа
Снимка: БГНЕС
Христо Христов говори пред журналисти при прибирането си в България след Европейското първенство по вдигане на тежести. Състезателят ни в категория до 110 килограма завоюва бронз в двубоя, както и още две отличия в отделните движения. Въпреки сериозния си успех Христов бе критичен към себе си. Доволен е наполовина заради пропуснатия шанс да стъпи на върха. По думи на самия щангист той е изтървал тежести, с които се е справял хиляди пъти.

Христов: На Световното ще бъда по-корав

“Разликата бе коренна в моята подготовка. Сменихме всичко. Най-важното е, че вече се върнах в спорта. Доказах го. Това бе най-добрият резултат, който съм постигал някога на състезание, и то само на втори опити. Не вдигнах третите опити. В изхвърлянето имаше лека грешка от приемащите заявки, но в тласкането си беше изцяло моя грешка - тежест, която сме минавали хиляди пъти", разкри Христов.

"Наполовина съм доволен. Успях да върна формата. Подобрих представянето си от Олимпийските игри в Токио, когато бях в топ форма. От друга страна, знаех, че мога да стана първи. 225 кг бе опит за титла. Аз изтървах и подарих титлата. Никой не ме победи, аз се победих сам", допълни щангистът, който благодари на своето семейство за подкрепата.

"Занапред резултатите ще стават все по-добри. Започваме подготовка след 2 дни. Мога да пожелая на опонентите ми следващия път да са по-корави, защото аз ще бъда много по-корав", завърши със силна заявка Христо Христов.

Джем Юмеров
Джем Юмеров, Отговорен редактор
Христо Христов вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести
