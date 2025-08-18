"Ансамбълът преживя някои драми. Допуснаха се доста грешки, но това е част от пътя"

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева вярва, че ансамбълът ни е подготвен за силно представяне на предстоящото Световно първенство в Рио де Женейро. Момичетата от ансамбъла не успяха да се представят на най-високо ниво по време на Европейското първенство по-рано през годината. Раева призна, че е неприятно, че са се допуснали много грешки, но смята, че това е част от пътя към голямата цел - Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-ма.

Ансамбълът на България е готов за силно представяне на Световното първенство

"Надявам се тази зала, в която ще играем на Световното първенство, да ни донесе късмет. Момичетата от ансамбъла са много подготвени. Преживяха някои от своите драми тази година, защото на някои от състезанията, които участвахме, буквално ден преди тях играхме с контузена гимнастичка. Трябваше в последния момент да направим смяна и една от състезателките да не участва. Всеки ден се чувам с тях по телефона. Наясно съм с всичко, което се случва", каза Раева пред БНТ.

Още: "Не сме забравили": Най-великият успех на ансамбъла по художествена гимнастика (ВИДЕО)

"Всичко е добре, домакините много са се постарали, много ги мъчи климатът, който е с изключителна влажност, което е нещо нормално за Бразилия, но фатално за лентите, които стават буквално тежки и не могат да се въртят. За всички ще бъде едно и също, не за първи път ще играем при такива тежки условия. Конкуренцията е огромна и за ансамбъла, и за индивидуалното. Има повече от пет-шест държави, които имат претенции за медали."

"Лично за мен това е най-хубавото нещо, което се случи в художествената гимнастика и нищо да не е предначертано. Очаквам много тежка битка, всички са подготвени, всички са силни. Това е първата стъпка към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, така че с огромно напрежение очаквам тази битка."

"Това, че ансамбълът не се представи добре на Европейското първенство, е част от пътя. Разбира се, много е неприятно, че се допуснаха доста грешки. В никакъв случай не мога да оприлича едно състезание с друго. Както казах, в момента момичетата са много добре подготвени. Аз вярвам, че ще имаме едно силно представяне", завърши Раева, която подчерта, че и индивидуалните гимнастички Стилияна Николова и Ева Брезалиева също са много добре подготвени.

Още: Легендарна руска треньорка обиди българските гимнастички. Илиана Раева: "Явно загубата от Токио е нанесла непоправими щети"