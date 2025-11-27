Спорт:

Жалко! Малко не достигна на Теодора Цанева да стигне до 1/8-финалите на Световното по карате

Теодора Цанева не успя да преодолее груповата фаза в категория до 50 килограма кумите при жените на започналото днес Световно първенство по карате в Кайро (Египет).

19-годишната българка, европейска вицешампионка за девойки до 21 години от Белско-Бяла 2025, стартира с успех в пул 1 с 4:0 точки срещу Елиза Франсоа (Ангола), но след това загуби с 0:1 от азиатската вицешампионка Шахмаларани Чандран (Малайзия) и завърши наравно 0:0 в последния си мач срещу двукратната южноамериканска шампионка и бронзова медалистка от предишното Световно първенство в Будапеща 2023 Йоргелис Саласар Камачо (Венецуела).

Така Цанева завърши трета в групата и не можа да се класира за осминафиналите, като за директните елиминации продължиха първите две – Камачо и Чандран.

Другата българска представителка в надпреварата – олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова, започва по-късно днес в категория до 55 килограма кумите. Горанова е в пул 7 заедно с бронзовата медалистка от първенството на Азия в Ташкент 2025 Алиша Алиша (Индия), с Фабиана Бариентос (Гватемала) и с бронзовата медалистка от шампионата на Океания в Нова Каледония 2025 Бритни Олдридж (Нова Зеландия). Първите две от групата се класират за осминафиналите.

Горанова, сребърна медалистка от Будапеща 2023, се стреми към първо злато от Световно първенство в кариерата си.

