Страхотно! Нови два медала за България от Европейското първенство по бокс

27 ноември 2025, 09:55 часа 197 прочитания 0 коментара
Нови два медала спечелиха боксьорите ни от Европейското първенство до 23 години в Будапеща. С много воля, характер и желание за победа Уилиам Чолов си осигури минимум бронз, след като се наложи в страхотна битка над турчина Халил Мохамед. Българският национал сломи съперника с 3:2 съдийски гласа в категория до 80 килограма. Резултат, който дойде в последния рунд, където Чолов остави сърцето си, за да изкове победата.

Уилиам Чолов и Викторио Илиев си гарантираха минимум бронз

Така Уилиам се класира за полуфинал и си гарантира минимум бронз. За място на финал в петък той ще боксира с Амар Кочи (Албания).

Викторио Илиев донесе трети медал. В категория до 65 килограма дебютантът се класира за полуфиналите. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той се справи с 4:1 съдийски гласа с турчина Канлъ Билге.

Илиев по никакъв начин не показа притеснение или уплаха срещу солидния си противник. С много умна и хладнокръвна игра Викторио взе своето и на 28 ноември ще се боксира с Юрай Бона (Словакия) за място на финал.

В категория до 85 килограма Семион Болдирев завършва на пето място. 19-годишният талант отстъпи на четвъртфиналите на белгиеца Бен Райен.

