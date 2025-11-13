Любопитно:

Антъни Джошуа преговаря с Джейк Пол, мачът е планиран за декември

Антъни Джошуа и Джейк Пол преговарят за сблъсък в тежка категория в Маями през декември, предава Sky Sports. Двукратният шампион в тежка категория от Великобритания Джошуа не се е боксирал от септември миналата година, когато беше нокаутиран от сънародника си Даниел Дюбоа. Пол от своя страна - ютубърът, който се превърна в професионален боксьор, се подготвяше за мач с Джервонта Дейвис, но демонстративният им двубой беше отменен, след като беше заведено гражданско дело срещу американския световен шампион.

Пол има само един мач в тежката категория 

Пол, който загуби със съдийско решение от Томи Фюри през 2023, е неопитен като професионален боксьор и има само един мач в тежката категория - осем рунда срещу 58-годишната легенда Майк Тайсън миналата година с по-големи от обикновеното ръкавици.

От своя страна Джошуа е олимпийски златен медалист от 2012. Впоследствие той стана два пъти световен шампион при тежките, а в единствения си мач срещу състезател извън бокса, Ей Джей се разправи с бившия ММА шампион в тежка категория Франсис Нгану за едва два рунда.

