Защо Ивет Лалова не влезе в управата на Българската федерация по лека атлетика?

Една от най-добрите ни лекоатлетки Ивет Лалова бе оставена от клубовете извън новия Управителен съвет на Българската федерация по лека атлетика. Темата бе коментирана и от спортните журналисти на Actualno.com Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Джем Юмеров в предаването "Точно попадение". Според тях спринтьорката ни не заслужава подобно отношение и действието остава необяснимо не само заради постиженията на Лалова, а и заради следкариерното ѝ развитие.

Оценяваме ли Ивет Лалова?

"Напомня ли ти на някоя друга организация, около Бояна?", пошегува се Джем Юмеров. "Не само там. Във всички организации виждаме подобни неща. Аз имам вътрешна информация за случилото се вечерта преди събранието - популярни практики в България. В чужбина се смятат за конфликт на интереси. Аз се притеснявам от решението на клубовете да не изберат Ивет Лалова като част от Управителния съвет", коментира Йорданов.

"Аргументът на отсрещната страна беше, че Ивет Лалова късно е заявила намеренията си. Това ми се стори малко нелогично. Аз не съм специалист в леката атлетика, но само като чуя името Ивет Лалова не ми трябва много време да мисля. Не само заради това какъв състезател е била. Тя впоследствие продължи развитието си - в различните международни организации. Ивет Лалова е име в световната лека атлетика, но явно не и в България", смята Джем Юмеров.

