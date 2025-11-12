Карлос Насар към една специална жена: Обичам те безкрайно! (СНИМКИ)

Карлос Насар е обичан от много хора, но той също така има сърце, пълно с любов - не само към щангите, но и към няколко специални човека, без които нямаше да е това, което е днес - шампион, който прославя България! Сред тези важни за него хора е и неговата баба Мая, която преди броени часове отбеляза своя 70-годишен юбилей.

21-годишният спортист не скри щастието и гордостта си, като сподели няколко снимки от семейното им празненство в социалните мрежи. Сред гостите е била и настоящата приятелка на Насар - волейболистка Александра Костадинова.

Какво написа гордият внук

"Днес празнуваме не просто рожден ден, а цял живот, изпълнен с любов, доброта и мъдрост. Честит юбилей на една специална жена в живота ми моята баба Мая! Благодаря ти за всичко, което си ми дала за обичта, грижата и топлината, която умееш да даваш. Обичам те безкрайно!"

Какво сподели баба Мая за Карлос

"Буен като дете, но сега е кротък и смирен, покорен на всичко, каквото трябва да прави, уравновесен", каза Мая Цонева преди време пред екипа на bTV.

"Това, което е в сърцето му, нека да работи за него и да живее за него. Той казва, че щангите са животът му", допълни още гордата баба.