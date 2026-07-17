Ситуацията в Мерцедес: Кими Антонели е "Мона Лиза", а Ръсел не може да я прерисува

Не всеки може да рисува - а дори и талантливите художник трудно биха си представили да възпроизведат най-известното произведение на изкуството в света с най-прецизната степен на детайлност. Това е предизвикателството, с което Джордж Ръсел смята, че се сблъсква през сезон 2026 във Формула 1. Когато отборът на Мерцедес се очерта като фаворит сред новите правила, същото се случи и с Ръсел, който миналата година превъзхождаше с огромна разлика своя съотборник - 19-годишния Кими Антонели.

Джордж Ръсел разкри в кое отношение трябва да се подобри, за да настигне Антонели

Но докато Антонели отбеляза значителен напредък по отношение на представянето си и като цялостна фигура като пилот, то Ръсел понякога изпитваше затруднения с новата машина. До такава степен, че именно италианецът води в класирането, след като спечели пет поредни победи. Разбира се, Ръсел беше преследван и от известна доза нещастие, особено след като отпадна от лидерската позиция поради електрическа повреда в Монреал и бе наказан в Монако. Но факт е, че Антонели е бил по-бързият пилот в квалификациите. 19-годишният води пред по-възрастния си колега с 7-6, като средната разлика между тях е едва 0,084 секунди в последния сегмент на тези сесии.

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Новите болиди мъчат Ръсел

Но тази разлика не отразява реалността, тъй като в повечето случаи единият пилот на Мерцедес е с три до четири десети по-бърз от другия - и в повечето случаи това е Антонели. След Гран при на Великобритания, където отново се затрудни да отговори на темпото на съотборника си, Ръсел ясно заяви, че има аспекти, които трябва да подобри от своя страна, а когато Motorsport.com го помоли да разясни това, той отговори без заобикалки:

"Просто да карам по-бързо, честно казано, толкова е просто. Хубавото е, че не съм напуснал нито един уикенд без да съм наясно къде е темпото. Това е толкова ясно от данните. Знам точно защо, ако не спечеля или ако не съм на полпозиция - от данните става ясно защо е така и какво трябва да направя, за да се подобря. И когато съм на полпозиция, също е ясно защо е така. Така че не става въпрос за това, че един ден изведнъж съм забравил как се кара, а на следващия ден си спомням. Просто не успявам да настроя колата в тази идеална точка."

Трудностите на Ръсел да намери оптималния баланс се дължат отчасти на факта, че, според него, това е първият път в кариерата му, когато се налага да се отклони от идеалния си стил на каране. Новите болиди във Формула 1 се различават от миналогодишните във всяко едно отношение - по-малки са, по-маневрени, а управлението на енергията вече е от първостепенно значение. Вследствие на това, вместо да кара инстинктивно, сега той трябва да мисли за това и понякога да имитира това, което прави съотборникът му, а това е трудна задача: "Това е като да ти поискат да нарисуваш "Мона Лиза", а до теб стои самата "Мона Лиза" - мислиш ли, че би могъл да го направиш веднага?", попита риторично Ръсел. "Може би с малко практика ще успееш. А с тези нови задвижващи агрегати, с тези нови гуми, с тези нови болиди, се налага да настройвам колата по начин, който не е подходящ за моя стил на каране. Трябва да карам по начин, по който не съм карал през цялата си кариера. И трябва да се адаптирам към това."

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