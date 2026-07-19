Страхотен Никола Цолов се пребори за подиум и на "Спа"!

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов се пребори за нов подиум, след като зае трето място в крайното класиране на основното състезание на Гран при на Белгия. В нова надпревара, изпълнена с много обрати, инциденти, прекъсвания и наказания, Цолов премина пети през финалната линия, но се възползва от 5-секундни наказания на двама пилоти пред него, за да се качи на подиума - заедно с победителя Рафаел Камара и втория Тасанапол Интрапувашак.

Трето място за Никола Цолов в Гран при на Белгия

Цолов отново преподаваше на старта, като успя да спечели позиция, изпреварвайки Алекс Дън. В третата обиколка обаче се стигна до инцидент на Българския лъв с Камара, който доведе до повреда по болида на Цолов. Той трябваше да се състезава така няколко обиколки, преди да бъде извикан в бокса. В осмата обиколка се стигна до тежък инцидент с Лорънс ван Хьопен, който доведе до червени флагове и прибиране на пилотите в боксовете.

Състезанието бе подновено с оставащи 12 минути на часовник, които се оказаха истинско изпитание за Никола, който нямаше достатъчно скорост за заключителните обиколки. Той обаче намери сили да се задържи в челните позиции и на достатъчно малка разлика от наказаните с 5 секунди пилоти пред него, за да може в крайна сметка да завърши на трето място и да добави нови ценни точки към водачеството си в генералното класиране при пилотите.

Припомняме, че в спринта на "Спа" Никола Цолов завърши на прага на топ 3. Следващото състезание във Формула 2 е още следващата седмица в Унгария.