"Спасиха крака ми от ампутация": Изписаха Линдзи Вон след 5 операции за две седмици

По-малко от две седмици след като претърпя тежка травма по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, американската състезателка в алпийските ски Линдзи Вон най-накрая напусна местната италианска болница, където беше транспортирана с хеликоптер. Новината бе съобщена от самата нея чрез публикация в социалните мрежи. Тя публикува снимка, под която написа, че след 2 седмици, в които е била неподвижна на легло, най-накрая е в състояние да бъде преместена в хотел, където да продължи възстановяването си.

Линдзи Вон е изписана и проговори за контузията си

Припомняме, че Вон пристигна в Италия само две седмици, след като беше скъсала връзки на коляното. Тази травма породи съмнения дали ще може да участва в Игрите през 2026 г. за отбора на САЩ. Трикратната олимпийска медалистка обаче не оправда очакванията и пристигна в Италия с ясна амбиция - да спечели злато в спускането 16 години след първото ѝ. Участието ѝ обаче не премина по план, като продължи само 13 секунди и завърши с още по-тежка травма - фрактура в пищяла. След като беше транспортирана в местна болница, американката претърпя 5 отделни операции в рамките на две седмици и ѝ бяха вградени метални импланти, които да поддържат костта. Вон разкри, че докторите са спасили крака ѝ от ампутация.

ОЩЕ: Олимпийският шампион в ски скоковете, който се страхува от високо и няма нито една победа в Световната купа

Процесът на възстановяване ще отнеме около година

Вон обяви, че ще се придвижва с инвалидна количка, докато се възстановява в дома си в Колорадо. Впоследствие тя ще си помага с патерици, преди отново да се учи да стъпва на този крак. Този процес на зарастване на костите ѝ ще отнеме около година. В публикуваното видео тя обясни каква точно е травмата ѝ: "По принцип имах сложна фрактура на пищяла. Счупих и главата на фибулата, а причината да е толкова сложна беше, че имах компартмент синдром. Компартаментният синдром се проявява, когато една област е толкова травмирана, че в нея се натрупва прекалено много кръв и тя се задържа. По принцип това смазва всичко - мускули, нерви, сухожилия, и те умират."

"Доктор Том Хакет спаси крака ми. Той спаси крака ми от ампутация и направи това, което се нарича фасциотомия, при която разряза двете страни на крака ми - разряза го така че го остави да диша и ме спаси. Ще отнеме около година, докато всички кости зараснат, и тогава ще реша дали искам да махна всички метални импланти или не, след което ще се подложа на нова операция и най-накрая ще оправя предната кръстна връзка. Животът е такъв, трябва да приемаме ударите, както идват", каза още американката. Това ще бележи края на забележителната история на завръщането на Вон, която се оттегли от спорта за почти пет години, преди да стане най-възрастната победителка в Световната купа по ски през 2024 г. и да си осигури място на Олимпийските игри през 2026 г.

ОЩЕ: Нов рекорд по завоювани златни медали от една страна на Зимни олимпийски игри!