Нов скандал в щангите! Карлос Насар и целият национален отбор излизат на протест

Голямата звезда на българския спорт Карлос Насар излиза на протест срещу все още вписания президент на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев. Насар ще се включи в планираното мероприятие на 5 март, в което ще участват целият национален отбор, както и клубове от цялата страна. Искането на протестиращите е Стефан Ботев да освободи доброволно поста, за да може новоизбраният президент Асен Златев да получи пълната власт.

Националният отбор по щанги и клубове от цялата страна се вдигат на протест срещу Стефан Ботев

Асен Златев, който се ползва с подкрепата на Карлос Насар, спечели изборите на извънредното Общо събрание през декември. След това обаче се стигна до нови съдебни жалби - практика, която се е наблюдавала многократно през годините не само във федерацията по щанги, но и в други спортни организации. Трусовете по върховете на федерацията по щанги води и до финансови спънки, които поставят под въпрос участието на България на Европейското в Батуми.

Финансовите проблеми са свързани с това, че федерацията не може да подаде отчета си към Министерството на младежта и спорта, а това възпрепятства финансирането ѝ за 2026 година. Отчетът не може да бъде подаден, тъй като Ботев не е предоставил документи за разходите през миналата година, а Управителният съвет отказва да подпише непълен доклад.

Преди дни самият Стефан Ботев обвини Златев, че не е осигурил финансиране на федерацията. После пък Ботев се оттегли временно от поста поради здравословни причини.