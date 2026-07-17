Никола Цолов не успя да влезе в Топ 3, но ще може да се бори за победата на "Спа"

Българският пилот Никола Цолов ще стартира от добра позиция в двете надпревари на Гран При на Белгия във Формула 2. Родният състезател даде четвърто по сила време в квалификациите на емблематичната писта "Спа". Това означава, че Цолов ще стартира от 7-о място в спринта, а в неделното състезание ще започне от 4-а позиция. Стартирайки от втора редица, българинът ще има отлична възможност да се бори за победа и в двата сегмента.

4-о място за Никола Цолов в квалификациите на "Спа"

Часове преди квалификациите Цолов демонстрира невероятната си форма, като оглави класирането в свободната тренировка. Мартиниус Стеншорн успя да набере скорост и се класира на 2-о място. Въпреки че претърпя инцидент в края на сесията, Нико Вароне показа силно представяне и завърши на 3-то място. Освен Цолов, останалите претенденти за титлата имаха трудна сесия. Габриеле Мини (10-то място), Рафаел Камара (8-мо място) и Алекс Дън (21-во място) се класираха на тези позиции. Ирландецът беше бърз, но продължаваше да излиза извън границите на пистата при излизането от последния завой.

ОЩЕ: От коя позиция ще стартира Никола Цолов в Гран при на Белгия: Програма на състезанието от Формула 2 | дати | часове | телевизия

Ситуацията се промени по време на квалификацията, като конкурентите на Цолов се представиха далеч по-добре. Въпреки инцидентите, които белязаха последните моменти от сесията, Рафаел Камара успя значително да подобри времето си и даде най-добър резултат, за да грабне полпозишън. Тасанапол Интрапувасак изненадващо си осигури второ място на стартовата решетка в неделя. Алекс Дън пък изпревари Цолов за третата позиция. Спринтовата надпревара на "Спа" ще се проведе в събота, 18 юли, от 15:15 часа българско време. Тя ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир, а каналът, който ще я предава е Diema Sport 3.

ОЩЕ: Подготовка до краен предел: Никола Цолов разкри драстична промяна часове преди Гран При на Белгия