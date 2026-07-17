Кога и къде да гледаме Никола Цолов в свободната тренировка и квалификацията за Гран при на Белгия?

След няколко кръга прекарани на второто място, Никола Цолов постигна великолепна двойна победа в Гран при на Великобритания и се завърна на челната позиция в генералното класиране на Формула 2. Този уикенд ще се проведе Гран при на Белгия, а Българския лъв отново ще трябва да брани първото си място. Приключението на Цолов на прочутата писта "Спа" започва днес, на 17 юли, когато ще се проведат свободната тренировка и квалификацията в Белгия.

Тренировка и квалификация за Гран при на Белгия: Начален час и ТВ

Никола Цолов отново е на върха в генералното класиране на Формула 2. След като спечели и спринта, и основното състезание за Гран при на Великобритания, Българския лъв събра общо 35 точки на "Силвърстоун" и си върна първото място. Общият му актив е от 141 пункта, докато вторият Габриеле Мини има 124 точки. Днес ще се проведат свободната тренировка, където пилотите ще могат да усетят как седят болидите им на пистата и квалификацията, която ще определи решетката за старта на Гран при на Белгия.

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Кога да гледаме тренировката и квалификацията на "Спа"?

Свободната тренировка за Гран при на Белгия е насрочена за 12:05 ч. българско време. А квалификацията на "Спа" ще започне в 16:55 ч. българско време.

Коя телевизия ще излъчва тренировката и квалификацията за Гран при на Белгия?

Свободната тренировка и квалификацията за Гран при на Белгия ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. А каналът, по който ще бъдат излъчени е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате тренировката и квалификацията на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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