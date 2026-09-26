Тръмп прекръсти Ормузкия проток на "Проток Тръмп" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп публикува рано тази сутрин в платформата си "Трут соушъл" изображение на Ормузкия проток, обозначен като "Проток Тръмп"“. Той направи това малко след като Иран предложи споразумение за отваряне на водния път в рамките за една седмица, ако САЩ изпълнят определени условия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Това е първият публичен знак за позицията му, след като Иран предложи ново споразумение и намекна, че то би могло да помогне на Тръмп преди междинните избори в САЩ. Вчера Белият дом заяви само, че американски представители водят положителни и конструктивни разговори с посредници във връзка с войната с Иран. По-рано през седмицата Иран проведе продължили няколко часа непреки преговори със САЩ. Още: На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната

Междувременно ирански медии съобщиха, че президентът Масуд Пезешкиан е отпътувал от Ню Йорк за Техеран след годишната среща на световните лидери в рамките на Общото събрание на ООН.

Тръмп отхвърли предложението на Иран

В речта си на форума Пезешкиан отхвърли най-новата заплаха на Тръмп "да унищожи" Ислямската република, но в заключение на изказването си отбеляза, че Техеран остава отворен за дипломация. Още: Тръмп забрани на CNN да пътува с него до Тенеси Иранският външен министър Абас Арагчи обяви пред журналисти вчера вечерта, че съгласно предложението на Техеран Иран ще отвори отново Ормузкия проток и ще възобнови преговорите по ядрената си програма в рамките на седем дни, ако САЩ вдигнат морската блокада на иранските пристанища, отменят санкциите върху продажбите на ирански петрол и спазват примирие, което ще включва и Ливан.

По-късно в. "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, позовавайки се на свои източници - висши американски представители, че президентът Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в района в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември. Още: Има ли все още Тръмп някаква власт?