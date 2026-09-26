Черен лебед може да разцъфне като феникс: Политолог и социолог за президентския вот

Може ли да има изненади от изхода на президентските избори у нас на 25 октомври? На този въпрос отговориха по Нова телевизия социологът Първан Симеонов и политологът Любомир Стефанов: „Нетипичните кандидати са много сериозно предизвикателство. Не е рядко в хода на кампаниите до момента не малко гласоподаватели, които се чудят за кого да гласуват, да стигнат до избор към такъв кандидати”, коментира Симеонов. „Винаги може да има черен лебед, който да разцъфне като феникс. Това е чарът на изборите – те не са предизвестени. Имаме 27 кандидатури, което показва, че състезанието е отворено и изненадата е зад ъгъла. Това, че не говорим за някого, не означава, че хората не ги виждат”, каза в допълнение Стефанов. Още: Интригата за "Дондуков" 2: Пет реални кандидатури срещу тактиката "двама се карат, третият печели"

Ще има ли активност

Първан Симеонов напомни прогнозите, че това ще са изборите с най-ниска избирателна активност: “Важното е дали ще има активност. Хипотезите показват, че това може да са изборите с най-ниска активност. “Бакалската” сметка показва, че от днешна гледна точка 2 милиона и 300 хиляди души могат да отидат до урните. На предните избори имаше и парламентарни избори заедно с тях, което е допълнителен стимул.

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Президентските избори винаги са изненада у нас. Да предрешаваме избори не е коректно и разумно”. Той каза на какво разчитат основните кандидати: “Основните кандидати се опитват да разширяват ветрилото си – Йотова трябва да стъпи на партийна подкрепа от „Прогресивна България”, която не е съвсем формирана. При Гюров пък е обратното – там има прекалено концентрирана подкрепа. От своя страна Костадинов трябва да укрепва”. Още: Накъде отиват избирателите на ГЕРБ и ДПС за президентския вот: Данни от Боряна Димитрова

Къде ще отидат гласовете на ГЕРБ и ДПС

Снимка Actualno.com

Любомир Стефанов смята, че гласовете на ГЕРБ и ДПС могат да се окажат решаващи: “Големият дебат на тези избори е дали водещите кандидати ще се опитат да откажат твърдите електорати на партиите да участват. Електоратът на ГЕРБ и ДПС сумарно от последните избори говорим за над половин милион души – това е ресурс, който може да бъде обърне резултата в една или друга посока”. Според него да смятаме, че гласовете, които отидоха при Румен Радев, ще отидат и при Илияна Йотова, е несъстоятелно. „Някои хора ще го направят, но останалите, както и данните показват, не е ясно за кого ще гласуват. Искам да видя този дебат – какъв ще бъде фокусът. Дотук предварителните заявки са, че тези избори са много важни. Сега е моментът да стане ясно защо смятат така. Българите искат да им се говори за неща, които не са съвсем реални, но обещават разрешение”. Още: Изненади на президентските избори: Хора на ГЕРБ биха могли да подкрепят Гюров Кандев, кметът на Елин Пелин дебне от засада