Спорт:

Подиум за Никола Цолов в Баку! Основният му конкурент за титлата грабна победата

26 септември 2026, 11:09 часа 912 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Подиум за Никола Цолов в Баку! Основният му конкурент за титлата грабна победата

Огромна драма във второто основно състезание за Гран При на Азербайджан! Никола Цолов успя да се качи на подиума, въпреки че стартира от 11-а позиция. Българинът завърши на втората позиция в последния потвърден до момента уикенд във Формула 2. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара триумфира, тъй като лидерът Алекс Дън получи наказание и се свлече на третата позиция. По този начин бразилецът увеличи аванса си спрямо Цолов в общото класиране на 7 точки.

Цолов завърши втори в Баку

Цолов стартира добре от 11-о място и успя да избегне инцидент. Надпреварата бе прекъсната веднага, тъй като Джон Бенет не потегли. При рестарта българинът загуби една позиция спрямо Дино Беганович, но веднага след това си я върна. Последва виртуална кола на сигурността, при която вторият Алекс Дън смени гумите си. Малко след това сценарият се повтори и това отвори шанс за Българския лъв и лидера Мартиниус Стеншорн да минат през бокса. Цолов излезе седми, но бързо си проправи път до 5-а позиция. В 14-а обиколка ФИА наказа новия лидер в надпреварата Дън с пет секунди, след като пресече линията на влизане в пита.

ОЩЕ: Всичко за Никола Цолов се обърка в Баку! Отпадане и наказание го лишиха от лидерството във Формула 2

Никола Цолов

Влизане в бокса на негов конкурент прати Българския лъв с още едно място напред. Към този момент единствените пилоти пред него бяха Дън, Рафаел Камара и Стеншорн. Седем тура преди края Цолов притисна Стеншорн и успя да го изпревари съвсем скоро. Така той излезе втори зад Камара, тъй като спазваше по-малка разлика от наказанието на лидера. Двамата претенденти за титлата имаха 2 секунди помежду си.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Пилотът на Кампос започна да топи аванса на бразилеца, докато самият той водеше битка с Дън. Две обиколки преди края българинът се приближи на по-малко от секунда от Камара и започна да е бори за победата. Бразилецът отваряше задното си крило благодарение на Дън пред него и по този начин се защитаваше от Цолов. Така българинът не можа да предприеме маневра и завърши на второто място.

ОЩЕ: Зверска реакция на Никола Цолов: Българският лъв овладя болида на косъм в Баку (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Формула 2 Никола Цолов Гран При на Азербайджан
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес