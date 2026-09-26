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Четири са жертвите при тежката катастрофа край село Сопот

26 септември 2026, 12:07 часа 1011 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Четири са жертвите при тежката катастрофа край село Сопот

Четири станаха жертвите при катастрофата на първокласния път София-Варна, в района на село Сопот, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Ловеч, цитирани от БНР и БТА. Четвъртият загинал е пътувал в лекия автомобил, от който при инцидента починаха още трима души. Той е починал в болницата. Още: Жертви при тежка катастрофа на пътя София – Варна

Сигналът за инцидента е получен малко преди 9:20 ч., като са се ударили два насрещно движещи се автомобила. При инцидента е пострадала и жена, която е настанена в болница. За момента няма информация за състоянието й. Още: Катастрофа край Владая затвори пътя София - Перник. Има пострадали

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Пътна полиция катастрофа жертви загинали
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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