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Жертви при тежка катастрофа на пътя София – Варна

26 септември 2026, 11:10 часа 1126 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Жертви при тежка катастрофа на пътя София – Варна

Трима души са загинали и двама са пострадали при тежка катастрофа на първокласния път София – Варна в района на село Сопот, след гумените ограничители на скоростта, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Ловеч, цитирани от БТА. По информация на Нова телевизия обаче жертвите са четири. Сигнал за инцидента е получен малко преди 9:20 ч. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. По първоначални данни са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Още: Наркозависим, изхвърлил баща си от колата: Разкрития за катастрофа с жертви на пътя Казанлък – Стара Загора

Пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам. Те са откарани в болница. На мястото на катастрофата започват огледи, там вече са екипи на “Пътна полиция“, уточниха от ОДМВР – Ловеч. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин. Още: Пиян- залян шофьор катастрофира с крадена кола

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Пътна полиция катастрофа жертви челен удар
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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