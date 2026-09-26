ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 26 септември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи голямо разнообразие от емоции на феновете на спорта в съботния ден на 26 септември. Програмата започва със състезанието за Гран При на Азербайджан във Формула 2 с участието на Никола Цолов. Малко по-късно българският национален отбор излиза на терена за първия си мач от Лигата на нациите. Вечерта ще се изиграе и големият финал на Европейското първенство по волейбол. Ето и пълна програма на спорта по телевизията днес:
Спортна програма на 26 септември:
08:00 часа Тенис: турнир в Чънду - МАХ Спорт 1
08:30 часа Тенис: турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 2
10:00 часа Формула 2: състезание 2 за Гран при на Баку - Диема спорт 3
14:00 часа Формула 1: Гран при на Баку - Диема спорт 3
14:00 часа Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3
14:00 часа Колоездене: Обиколка на Хърватия, пети етап, мъже - Евроспорт 1, БНТ 3
15:00 часа Тенис: Купа Лейвър в Лондон, втори ден - Евроспорт 2
16:00 часа Футбол: Словения - Шотландия, Лига на нациите - Диема спорт 2
16:00 часа Колоездене: Световен шампионат в Монреал, жени, общ старт - Евроспорт 1
18:00 часа Волейбол: Европейско първенство, малък финал - МАХ Спорт 2
18:45 часа Футбол: Евертън/Ливърпул (легенди) - Световен отбор - Ринг
19:00 часа Футбол: България - Люксембург, Лига на нациите - МАХ One
19:00 часа Футбол: Сан Марино – Финландия, Лига на нациите - Диема спорт 2
19:00 часа Футбол: Фарьорски острови – Казахстан, Лига на нациите - Диема спорт
19:00 часа Футбол: Исландия – Естония, Лига на нациите - Диема спорт 3
19:00 часа Голф: Купата на президентите, Чикаго, трети ден - Евроспорт 2
19:30 часа Олдъм – Салфорд - Нова спорт
21:15 часа Тенис: Купа Лейвър в Лондон - втори ден - Евроспорт 1
21:45 часа Футбол: Чехия – Хърватия, Лига на нациите - Диема спорт 2
21:45 часа Футбол: Англия – Испания, Лига на нациите - Диема спорт 3
21:45 часа Футбол: Албания – Беларус, Лига на нациите - Нова спорт
21:45 часа Футбол: Северна Македония – Швейцария, Лига на нациите - Диема спорт
22:00 часа Волейбол: Европейско първенство, финал - МАХ Спорт 2
22:00 часа Хокей: Нешвил – Каролина, НХЛ - МАХ Спорт 3
22:30 часа Кейдж Уориър: галавечер в Дъблин - МАХ Спорт 1
03:00 часа UFC: Росас-младши срещу Барселос - МАХ Спорт 2
04:30 часа Автомобилизъм: Шест часа на Фуджи, Световен шампионат - Евроспорт 1
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