ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 26 септември 2026

Снимка: Официална фейсбук страница на националния отбор по футбол

Българският телевизионен ефир ще предложи голямо разнообразие от емоции на феновете на спорта в съботния ден на 26 септември. Програмата започва със състезанието за Гран При на Азербайджан във Формула 2 с участието на Никола Цолов. Малко по-късно българският национален отбор излиза на терена за първия си мач от Лигата на нациите. Вечерта ще се изиграе и големият финал на Европейското първенство по волейбол. Ето и пълна програма на спорта по телевизията днес:

Спортна програма на 26 септември:

08:00 часа Тенис: турнир в Чънду - МАХ Спорт 1

08:30 часа Тенис: турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 2

10:00 часа Формула 2: състезание 2 за Гран при на Баку - Диема спорт 3

14:00 часа Формула 1: Гран при на Баку - Диема спорт 3

14:00 часа Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3

14:00 часа Колоездене: Обиколка на Хърватия, пети етап, мъже - Евроспорт 1, БНТ 3

15:00 часа Тенис: Купа Лейвър в Лондон, втори ден - Евроспорт 2

16:00 часа Футбол: Словения - Шотландия, Лига на нациите - Диема спорт 2

16:00 часа Колоездене: Световен шампионат в Монреал, жени, общ старт - Евроспорт 1

18:00 часа Волейбол: Европейско първенство, малък финал - МАХ Спорт 2

18:45 часа Футбол: Евертън/Ливърпул (легенди) - Световен отбор - Ринг

19:00 часа Футбол: България - Люксембург, Лига на нациите - МАХ One

19:00 часа Футбол: Сан Марино – Финландия, Лига на нациите - Диема спорт 2

19:00 часа Футбол: Фарьорски острови – Казахстан, Лига на нациите - Диема спорт

19:00 часа Футбол: Исландия – Естония, Лига на нациите - Диема спорт 3

19:00 часа Голф: Купата на президентите, Чикаго, трети ден - Евроспорт 2

19:30 часа Олдъм – Салфорд - Нова спорт

21:15 часа Тенис: Купа Лейвър в Лондон - втори ден - Евроспорт 1

21:45 часа Футбол: Чехия – Хърватия, Лига на нациите - Диема спорт 2

21:45 часа Футбол: Англия – Испания, Лига на нациите - Диема спорт 3

21:45 часа Футбол: Албания – Беларус, Лига на нациите - Нова спорт

21:45 часа Футбол: Северна Македония – Швейцария, Лига на нациите - Диема спорт

22:00 часа Волейбол: Европейско първенство, финал - МАХ Спорт 2

22:00 часа Хокей: Нешвил – Каролина, НХЛ - МАХ Спорт 3

22:30 часа Кейдж Уориър: галавечер в Дъблин - МАХ Спорт 1

03:00 часа UFC: Росас-младши срещу Барселос - МАХ Спорт 2

04:30 часа Автомобилизъм: Шест часа на Фуджи, Световен шампионат - Евроспорт 1

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