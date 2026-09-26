Катастрофа край Владая затвори пътя София - Перник. Има пострадали

Двама души са пострадали при катастрофа в района на Владая между три превозни средства, съобщиха за БТА от МВР. Инцидентът е станал около 9:30 часа. По първоначална информация става дума за два леки автомобила и един кемпер. Едната кола е загубила контрол на завой, прави контакт с кемпера, след което се удря в друг автомобил, в който са пътували двама чуждестранни граждани. Те са откарани за преглед в лечебно заведение. Още: Жертви при тежка катастрофа на пътя София – Варна

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че заради пътното произшествие временно е ограничено движението при 279-и км по път I-1 София – Перник в посока София. Въведен е обходен маршрут през село Владая. Трафикът се регулира от екип на “Пътна полиция“. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. Още: Катастрофа затвори пътя Несебър - Бургас