Добре охранявани: НСО не пуска журналисти на среща на “Прогресивна България“

Националната служба за охрана (НСО) не пусна журналистите на среща на високопоставени партийци от “Прогресивна България“(ПБ), предава БНР. В курорта Пампорово се провежда среща на парламентарната група на партията на Румен Радев. Още: Политолог: Президентските избори ще бъдат първият тест за лоялността на избирателите на ПБ

В един от най-скъпите хотели в курорта са настанени всички областни управители от страната, координатори на партията и представители на правителството. Още на входната врата на хотела журналисти бяха върнати от НСО с обяснението, че срещата е закрита. Още: Битката за местните избори е в ход: Общини се стичат като лавина при Радев