Кабинетът "Радев":

Добре охранявани: НСО не пуска журналисти на среща на “Прогресивна България“

26 септември 2026, 11:20 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: Pamporovo.me
Добре охранявани: НСО не пуска журналисти на среща на “Прогресивна България“

Националната служба за охрана (НСО) не пусна журналистите на среща на високопоставени партийци от “Прогресивна България“(ПБ), предава БНР.  В курорта Пампорово се провежда среща на парламентарната група на партията на Румен Радев. Още: Политолог: Президентските избори ще бъдат първият тест за лоялността на избирателите на ПБ

В един от най-скъпите хотели в курорта са настанени всички областни управители от страната, координатори на партията и представители на правителството. Още на входната врата на хотела журналисти бяха върнати от НСО с обяснението, че срещата е закрита. Още: Битката за местните избори е в ход: Общини се стичат като лавина при Радев

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НСО среща журналисти Прогресивна България
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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