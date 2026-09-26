Има ли шанс за поевтиняване на горивата у нас: Говори бивш енергиен министър

Отмяната на забраната за износ на горива може да бъде в интерес на потребителите, но само ако държавата използва механизмите си за контрол. Това каза по бТВ бившият министър на енергетиката Александър Николов. Според него няма очаквания външните фактори да доведат до понижаване на цените на горивата, а държавата трябва да използва инструментите си, за да гарантира, че работата на рафинерията и възстановяването на износа носят полза и за българските потребители. Припомняме, че Народното събрание отмени въведената на 31 октомври 2025 г. временна забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Още: Илиян Василев разнищи Слави Василев заради износа на горива: Не е добра идея да парадираш с богатство и власт Решението е по предложение на правотелството и влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник“. Ще се изнасят само излишните количества и то след като бъдат гарантирани нуждите на българските граждани и бизнеса, увериха от Министерството на икономиката. По данни на ведомството към 3 септември в „Лукойл Нефтохим Бургас“ са били налични около 50 000 тона дизелово гориво над потребностите на вътрешния пазар.

Мярката няма да проработи автоматично

Според Александър Николов самото премахване на ограничението не означава автоматично нито по-ниски, нито по-високи цени на колонките. Забраната е ограничавала възможността на рафинерията да преработва и реализира по-големи количества, което има отражение и върху приходите в държавния бюджет: Още: КЗК поиска от "Лукойл" подробни данни за цените на горивата

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„Колкото повече количество преработва и продава рафинерията, толкова повече директни и индиректни данъци се събират в националния бюджет“, коментира той. Бившият енергиен министър обаче смята, че при премахването на ограничението е трябвало да бъде изработен по-ясен механизъм, който да гарантира полза и за крайния потребител. Според него при реализиране на по-висока печалба от продажбата на горива на външни пазари част от този допълнителен марж би могла да се използва за намаляване на цените при продажбата на едро в България.

Гаранциите за българския пазар

Николов подчерта, че независимо от възстановяването на износа приоритет трябва да остане снабдяването на вътрешния пазар. Според него отмяната на забраната би могла да позволи на рафинерията да работи с по-големи количества суровина и да планира по-добре доставките и производствения процес. Още: Гълъб Донев за галопиращите цени: "Виновни са външни кризи и блокади" Той смята, че след това държавните институции трябва внимателно да следят цялата верига на ценообразуване до крайния потребител. “Може да е в интерес на българските граждани, може да е в интерес на България като цяло, може да е в интерес на държавния бюджет, а може да е в интерес на юридическото лице и собственика“, каза Николов за ефекта от възстановяването на износа. Отговорът зависи от прозрачността и от начина, по който държавата използва механизмите си за баланс между интересите на компаниите и обществения интерес, смята той. Още: Евтино спрямо Европа, скъпо спрямо вчера: Какво се случва с горивата в България