100 години шахмат в Перник: Градът отбелязва вековна история и 80-годишния юбилей на д-р Стефан Сергиев

Перник ще отбележи 100 години от появата на шахмата в града и 80-годишния юбилей на д-р Стефан Сергиев - един от най-изявените шахматни дейци, историци и популяризатори на спорта в България. Двойният празник ще се състои на 19 декември, събота, от 10:00 часа в Двореца на културата в Перник, като събитието ще събере представители на шахматната общност, спортни деятели, гости и състезатели. Очаква се присъствието на над 100 гости.

Минни специалисти носят шахматната игра в Перник

Историята на шахмата в Перник започва през зимата на 1926-1927 г., когато играта е донесена в миньорското селище от минни специалисти, учили в Западна Европа и Русия, както и от руски белоемигранти, заселили се в района. Първоначално шахматът се играе по домовете, а постепенно навлиза в кафенетата и обществения живот на града.

Перник се превръща в един от големите шахматни центрове на България

През втората половина на XX век Перник се превръща в един от големите шахматни центрове на България. В града се провеждат десетки международни прояви, сред които 11 международни турнира за мъже и 9 за жени, младежки турнири, републикански първенства и първият майсторски турнир „Мемориал Юрий Бендерев“. В Перник гостуват и редица световноизвестни гросмайстори, а през 1981 г. се провежда сеанс на 100 дъски с участието на петима български гросмайстори.

Приносът на д-р Стефан Сергиев към шахмата в Перник

Специално място в тази история заема д-р Стефан Сергиев, който на 15 декември 2026 г. ще навърши 80 години. Номинацията му за почетен гражданин на Перник е подкрепена от ШК „Кракра Пернишки“ и граждани, като инициативата вече е внесена в общината и Общинския съвет.

Сергиев има повече от шест десетилетия връзка с шахмата. Той е майстор на спорта по шахмат и кореспондентен шах, международен арбитър и организатор на ФИДЕ, бил е президент на Българската федерация по шахмат, а през неговия мандат в България се провеждат едни от най-значимите шахматни събития у нас – включително мачът за световната титла през 2010 г. и Европейското индивидуално първенство през 2008 г.

Особено голям е приносът му като историк и автор. Сергиев е автор на повече от 75 книги на спортна тематика и на над 60 книги, посветени на историята на шахмата в България. Сред тях са мащабни изследвания за българските шахматисти, шахматните олимпиади и индивидуалните и отборните първенства на страната. През 2026 г. предстои да излезе и книгата му „История на шахмата в България - събития и факти“.

Празникът в Перник обаче няма да бъде само връщане към миналото. След официалната част ще се проведе турнир за Новогодишната торта, в който са предвидени две групи - за опитни състезатели и за деца до четвърти клас. Д-р Стефан Сергиев, кметът на Перник Станислав Владимиров и спонсорът на събитието ще направят символични първи ходове на първите три дъски.

Организатор на честването е ШК „Кракра Пернишки“, с подкрепата на Община Перник и Двореца на културата, под патронажа на кмета Станислав Владимиров. Самият клуб е сред двигателите на новото развитие на шахмата в града – според предоставения материал през последните 12 месеца е организирал над 200 турнира, основно за деца и ученици, а мъжкият му отбор стана вицешампион на България през 2024 г.