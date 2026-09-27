Войната в Иран::

Илияна Йотова получила три нови покани за световни прояви за мир

27 септември 2026, 14:16 часа 999 прочитания 0 коментара
Снимка: Президентство
Илияна Йотова получила три нови покани за световни прояви за мир

"Българската позиция за войната в Украйна беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави на Общото събрание на ООН. Не може да има военно решение за Украйна и час по-скоро трябва да се седне на масата на преговорите", това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол. Тя обаче уточни, че за да се водят преговори, не трябва да се поставят ултиматуми. "Трябва да бъдат поканени страните в конфликта, трябва активно да участва и Европейският съюз", добави Йотова.

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Държавният глава подчерта и огромната заплаха от войната в Украйна за Черно море. Именно черноморската сигурност, която от национален се превръща в глобален проблем, беше сред акцентите на изказването на Йотова в ООН. Тя изтъкна, че ако няма сигурност на корабоплаването, ще има тежки продоволствени последствия за Африка, което неминуемо ще предизвика нови миграционни вълни към Европа.

Снимка: БГНЕС

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Йотова посочи, че речта ѝ пред Общото събрание на ООН е била приета изключително добре от много световни лидери и тя е получила три нови покани за участие в световни прояви за мир. "Думите ми са чути", подчерта Йотова в съобщение, разпространено от пресцентъра на Президентството.

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Държавният глава  изясни, че след Съвета за сигурност за Украйна не е имало декларация или документ на ООН, а изявление пред медиите на 50 държави. "България не се е оттеглила от това заявление, но то съдържа елементи, с които няма как да се съгласим. Затова и аз не участвах в срещата. Като човек със самочувствието на държавен глава на България, която е пълноправен член на Европейския съюз, поисках да бъде отразена българската позиция за мир и дипломатически канали за преговори", заяви Илияна Йотова. Тя посочи, че е срещнала разбиране от много други държави. "Както виждате от присъстващите на снимката от изявлението, отсъстват и други европейски лидери", подчерта президентът.

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Илияна Йотова мир война Украйна
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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