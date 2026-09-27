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ДАНС задържа "шаман" в Пловдив: Комуникирал с висши духове, дрогирал последователите си с кактуси и гъби

27 септември 2026, 14:33 часа 809 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
ДАНС задържа "шаман" в Пловдив: Комуникирал с висши духове, дрогирал последователите си с кактуси и гъби

Група, практикувала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества, е разбита при операция на ДАНС и ОДМВР – Пловдив. Лидерът ѝ, който според разследващите се представял за единствен посредник с "висши духове", е задържан за 24 часа, съобщава NOVA. Операцията е проведена по информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от Европейския съюз е създал в България група от последователи, които били подлагани на психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

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По данни на службите лидерът се представял за носител на древно духовно знание и единствен посредник с "висши духове". Според събраната информация той използвал тази роля, за да влияе върху последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни вещества.

Кактуси, гъби и бутилки с тъмна течност

При извършените действия са открити и иззети 30 саксии с кактуси от вид, съдържащ психоактивни вещества. Разследващите са иззели още бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основания да се предполага, че съдържат психоактивни съставки.

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По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура – Пловдив. То е за престъпления по чл. 354а от Наказателния кодекс – държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, както и по чл. 354в от НК – отглеждане на растения, съдържащи наркотично вещество. Лидерът на групата е задържан за срок от 24 часа по Закона за МВР.

В рамките на разследването са разпитани като свидетели и 14 български граждани, членуващи в групата. Предстои събраните материали и иззетите вещества да бъдат изследвани в хода на досъдебното производство, предава БГНЕС.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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