Заплаха за 84 млн. души: 70% от крайбрежните райони на САЩ потъват

Учените са установили, че слягането на почвата в крайбрежните райони на САЩ се случва с геологично бързи темпове.

Потъване на крайбрежните райони на САЩ

Учените са обезпокоени не само от покачването на морското равнище, но и от факта, че в много региони на света има потъване. Това е бързо вертикално понижаване на земната повърхност. Потъването може да възникне както поради естествени причини, така и поради човешка дейност. Този процес обаче може да бъде най-опасен в крайбрежните райони, където понижаването на нивото на земната повърхност увеличава риска от наводнения и щети по инфраструктурата. Резултатите от ново проучване, публикувано в списание Communications Earth & Environment, са изключително тревожни, пише ScienceAlert.

Изследователите са анализирали над 190 милиона измервания на вертикално потъване по крайбрежието на САЩ, предимно от спътници. Анализът на данните, събрани между 2007 и 2020 г., разкри широко разпространено потъване по цялото крайбрежие на САЩ.

Установено е, че 71,5% от крайбрежните райони на Съединените щати потъват със скорост над 0,1 сантиметър годишно. Най-високите темпове на потъване на сушата се наблюдават на брега на Мексиканския залив.

В същото време 43% от бреговата линия на САЩ потъва със скорост от 0,2 сантиметра годишно, а 23,3% от цялата брегова линия потъва със скорост от поне 0,3 сантиметра годишно.

Според учените, слягането на почвата често е свързано с екстремни климатични явления и антропогенно земеползване. Въпреки че слягането обикновено се случва бавно, с течение на времето кумулативните ефекти от този процес могат да бъдат катастрофални.

Учените са установили, че слягането на почвата в крайбрежните райони е свързано с естествени геоложки процеси, но също и с човешка дейност, по-специално с прекомерното изпомпване на подземни води за нуждите на населението, промишлеността и селското стопанство.

Според проучването около 84,3 милиона души, живеещи в крайбрежните райони на Съединените щати, биха могли да бъдат засегнати от този процес.

Изследователите отбелязват, че слягането на почвата намалява ефективността на защитните диги, морските бариери и дренажните системи, което може да доведе до увеличаване на броя на наводненията, а също така създава допълнително натоварване на инфраструктурата: пътища, мостове и сгради.

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Наскоро учените съобщиха, че промените, наблюдавани в Тихия и Индийския океан, могат да повлияят негативно на климатичните условия в гъсто населените райони на нашата планета.

Промените в тропическия Тихи океан се предават през атмосферата към Индийския океан оказват влияние от стотици години и оказват влияние на температурата му. Тази климатична връзка свързва двата океана и е много важна за жителите на гъсто населените региони на Земята. Всяко нарушаване на тази връзка може да промени количеството на валежите, както и да увеличи глобалното затопляне в Африка, Азия и Австралия.

Според учените дългогодишната връзка между атмосферната циркулация в Тихия океан и температурата в тропическия Индийски океан вече е прекъсната. Изследването е публикувано в списание Nature Communications, пише ScienceAlert.

Топлият въздух се издига над топлите води, преминава през атмосферата, потъва и помага за създаването на ветрове близо до повърхността на океана. Но понякога тази атмосферна циркулация, като например циркулацията на Уокър над тропическия Тихи океан, може да отслабне поради глобалното затопляне. Тъй като Тихият и Индийският океан са свързани чрез атмосферни въздушни течения, всякакви промени в Тихия океан могат да причинят температурни промени в Индийския океан.