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Голямо събитие за вярващите: Хавайската икона на Богородица пристига у нас

31 юли 2026, 16:09 часа 1316 прочитания 1 коментар
Снимка: Българска патриаршия
Голямо събитие за вярващите: Хавайската икона на Богородица пристига у нас

С благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и по решение на Светия синод на Руската православна задгранична църква (РПЗЦ) в България пристига голяма светиня – чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица, съобщиха от Българската патриаршия.

Иконата ще пристигне в България днес, 31 юли, съпроводена от епископ Ириней, Лондонски и Западноевропейски (на РПЗЦ), от свещеник Нектарий Янгсън – пазител на светинята, и от други клирици от РПЗЦ, като ще посети различни епархии в страната до 18 август.

Къде може да бъде видяна иконата в България

От 19:00 ч. ще се състои посрещането на чудотворната икона на света Богородица – Хавайска на летище "Васил Левски" в София. В 19:30 ч. иконата ще бъде посрещната в храма "Света Марина", в Софийската митрополия.

На 1 август, събота, в 8:30 ч. ще се състои посрещането на чудотворната икона на света Богородица – Хавайска в столичния храм "Света София Премъдрост Божия". От 9:00 ч. в храма ще започне патриаршеската света литургия, а от 10:30 ч. ще има водосвет по случай Произхождение (изнасяне) на светия Кръст. От 11:00 ч. ще започне лития със светия Кръст Господен и с чудотворната икона на света Богородица – Хавайска от храма "Света София Премъдрост Божия" до митрополитския храм "Света Неделя", откъдето ще е началото на поклонническия път на Рилския Чудотворец към Рилския манастир.

Чудотворната икона на света Богородица – Хавайска ще остане в митрополитския храм "Света Неделя" за поклонение от 1 до 5 август. В дните от 3 до 5 август – понеделник, вторник и сряда, иконата ще бъде в храма до 16:00 ч., след което всеки ден ще се отправя с делегация до съответната духовна околия в Софийската епархия.

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На 17 и 18 август чудотворната икона ще е в Рилския манастир, а на 19 август светинята ще отпътува от България.

Програмата за посещението на иконата в епархиите в страната е публикувана в сайта на Българската патриаршия.

Историята на тази светиня започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията Майка.

Източник: БТА

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Весела Софева
Весела Софева Редактор
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